Il governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus lavora ad un congedo straordinario e ad un voucher baby sitter per chi ha figli minori di 12 anni

Il governo è al lavoro per un nuovo decreto, in materia di coronavirus, che riguarda l’economia. Nel pacchetto, esteso a tutta l’Italia, ci dovrebbe essere anche una misura che aiuta i genitori e le famiglie con bambini piccoli che fino al 3 aprile dovranno restare a casa. È da ricordare, infatti, che nel decreto che istituisce il Paese intero come “zona protetta” è stata stabilita la chiusura di tutte le scuole fino al 3 di aprile appunto.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, pare che il governo stia lavorando per istituire un congedo parentale straordinario per chi ha figli minori di 12 anni. Non ci saranno limitazioni, invece, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore per le famiglie con figli disabili. I tecnici, infatti, starebbero lavorando ad una misura che consentirebbe ad uno dei genitori che lavorano di restare a casa con i propri figli minori di 12 anni.

Secondo quanto stabilito da una prima bozza di decreto i giorni di congedo straordinario dovrebbero essere 12 che però potrebbero salire a 15 se le risorse lo permettono. E ancora si parla anche di congedo straordinario con un maggior numero di giorni se uno dei due genitori è un medico o un infermiere.

Questi giorni di stop dal lavoro per accudire i piccoli verrebbero retribuiti il 30% dello stipendio. Una misura a supporto dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici. Ancora in dubbio l’inserimento o meno degli autonomi.

Ma le cose non sono ancora definitive perché l’approvazione del decreto è attesa tra oggi e domani.

Coronavirus, arriva anche il voucher baby sitter

In alternativa al congedo straordinario, i genitori lavoratori con bambini sotto i 12 anni rimasti a casa per la chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus potranno anche richiedere il “voucher baby sitter”. Un’altra forma di sostegno proposta dal governo del valore di 600 euro da accreditare, a quanto pare, sul libretto famiglia. Il voucher potrà essere usato solo per pagare le baby sitter regolarmente assunte.

La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che si sta pensando anche ad un voucher babysitter più alto dedicato solo al personale infermieristico. In accordo con la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, si sta approntando anche un bonus per le famiglie che assistono persone anziane non autosufficienti.

Per tutte queste misure al momento sono stati stanziati 800 milioni di euro ma non è escluso che l’asticella potrebbe salire. In questo caso i budget per ogni misura potrebbero essere ritoccati e gonfiati.

