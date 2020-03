Coronavirus, tutti i sintomi del Covid-19

Coronavirus, febbre e affanno, come capire se si è malati di Covid-19. Fortuna, durata e precauzioni. Ecco cosa bisogna fare

Febbre e affanno. Sono questi i due sintomi principali di esordio dell’infezione da Coronavirus. Ecco i dati ufficiali. Nell’ 86% dei soggetti esaminati e diagnosticati infetti sono stati riscontrati i principali sintomi, mentre la tosse è stata registrata nella metà dei pazienti, nel 50% di coloro che poi sono risultati affetti dal Covid-19. Appena la temperatura corporea oltrepassa 37.5° è fondamentale rimanere a casa e chiamare il personale sanitario che valuterà telefonicamente la situazione, verificando con altre domande specifiche e capirà la situazione di conseguenza. Ciò non significa per forza aver contratto il virus, ma bisogna sospettarne la presenza, alla luce delle ultime statistiche epidemiologiche. L’ infezione può rapidamente evolvere in polmonite, causando la temibile sindrome respiratoria acuta grave, con insufficienza renale ed altre complicazioni organiche potenzialmente letali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, occhio al terzo sintomo da monitorare con attenzione

Coronavirus, cosa bisogna sapere

L’ 80% dei soggetti infettati guarisce dalla malattia virale senza bisogno di cure speciali. Chi è in buona salute, sia fisica che metabolica, spesso non sviluppa nemmeno la polmonite. Quelli che si ammalano gravemente, con polmonite spesso bilaterale con insufficienza respiratoria, hanno sempre patologie sottostanti, ovvero soffrono cronicamente di diabete, cardiopatie, ipertensione, epatopatie, neoplasie o immunodeficienze e hanno maggiori possibilità di sviluppare la malattia nella sua forma più grave. Secondo i dati attualmente disponibili, sono le persone sintomatiche la causa più frequente di diffusione del virus, perché albergano il picco più alto di infezione, e l’OMS ha diffuso un comunicato nel quale considera non frequente l’infezione del nuovo Coronavirus prima che si sviluppino i sintomi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, il tocilizumab: l’impronunciabile farmaco che può salvare molte vite