Bolgia Juve, duro attacco dei tifosi ai due calciatori: colpa di due post

Duro attacco degli ultras bianconeri contro i calciatori Marchisio e Bernardeschi, accusati di buonismo nei confronti degli immigrati

Gli ultrà della Juventus contro Federico Bernarderschi e l’ex Claudio Marchisio, colpevoli di “buonismo”. Il gruppo “secondo anello” sta facendo da unico punto di riferimento del tifo organizzato non ha gradito il post dell’ala bianconera. “Dall’alto della sua villa in collina e del suo stipendio annuo di 4 milioni netti, continua a gettare benzina sul fuoco rincalzando la solita morale filo immigrazionista e politicamente corretta” attaccano gli ultrà. Come riporta Repubblica.it, secondo i tifosi insomma Bernardeschi non avrebbe dovuto prendere queste posizione e pongono una domanda anche alla società: “Da Marchisio a Bernardeschi, cambiano gli attori ma il copione rimane sempre lo stesso. Così come la domanda che ci sorge spontanea: ‘ma dov’è finito lo stile Juventus?”.

Duro attacco, i tifosi incalzano

“Negli ultimi anni il calcio è diventato sempre più lo specchio del mondo moderno, a partire dalle alte sfere che lo governano, passando per le società e arrivando infine ai giocatori. Tra questi ultimi è ormai uso comune allinearsi alla logica buonista dettata dai salotti radical chic. Una triste tendenza che ha investito anche Federico Bernardeschi e il suo profilo Instagram. In pochi giorni fa è apparso un retorico copia e incolla degno della bacheca di Saverio Tommasi”, scrive il gruppo organizzato ‘Secondo anello’ sul proprio account Facebook. Coinvolgono anche Federico Bernardeschi che sarebbe distante dal cosiddetto stile Juventus e troppo politicizzato. Un gruppo ha rincarato la dose, sempre su Facebook: “In una situazione di emergenza sanitaria nazionale, per ogni cittadino sarebbe opportuno limitarsi a seguire le normative emanate con del senso civico. Agire quindi nel rispetto del nostro popolo, della nostra terra e di tutti gli enti ospedalieri impegnati con il proprio personale per arginare questo virus. Da Marchisio a Bernardeschi, cambiano gli attori ma il copione rimane sempre lo stesso, così come la domanda che ci sorge spontanea: ‘ma dov’è finito lo stile Juventus?“, concludono i tifosi”.

Leggi anche > Calcio e coronavirus, la Roma non parte

Leggi anche > Virus, a rischio una competizione europea