Mamma droga figlio di un anno e gli rompe il cranio | Poi si difende così

All’ospedale di Latrobe si sono trovati di fronte a una scena orribile: un bambino drogato e con il cranio fratturato dalla mamma

Imbottisce di cocaina il figlio di solo un anno e mezzo e poi gli spacca la testa. Di questi terribili ed orrendi abusi nei confronti del piccolo si è resa responsabile Crystal Steele. Questo il nome della donna di 28 anni, cittadina di Derry, città della Pennsylvania. Ora la statunitense è accusata di lesioni su minore. La madre ha dapprima somministrato un elevato quantitativo di droga al bimbo.

Successivamente poi si è avventata contro lo stesso e lo ha picchiato in maniera così violenta da fratturargli il cranio. La scoperta degli abusi è stata effettuata dai medici dell’ospedale di Latrobe, nosocomio in cui il bambino è giunto in gravi condizioni. Il corpo del figlio della donna era ricoperto di lividi.

LEGGI ANCHE —> Madre uccide figlia | aveva 5 anni | poi si fa trovare senza vestiti FOTO

Mamma respinge le accuse di aver usato su suo figlio | La sua tesi difensiva

Erano presenti varie fratture e il cranio era compromesso. I dottori hanno denunciato la situazione alle forze dell’ordine che hanno fatto scattare l’inchiesta, riferisce anche la stampa locale. Le analisi hanno poi dimostrato che al piccolo era stata somministrata della droga. A quel punto la 28enne è stata arrestata. Precedentemente nessuno aveva mai notato né sospettato che la donna potesse usare violenza nei confronti del bimbo.

Le indagini non hanno però lasciato spazio a dubbi sul punto. Ora sulla testa della madre pende l’accusa di violenza su minore ed è in attesa di processo. Suo figlio si trova ancora ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente sembra essere in lenta ripresa. Nel frattempo la 28enne respinge ogni accusa a suo carico. La sua tesi è infatti che il piccolo sia caduto per le scale giocando con il cane.

LEGGI ANCHE —> Mamma uccide figlia | “Ha fatto cadere le briciole” FOTO