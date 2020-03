Sigarette e tabacchi, tutti i nuovi aumenti in vista

Sigarette e tabacchi, nuova stangata in arrivo per i fumatori: previsti numerosi aumenti su varie marche di sigarette, l’elenco

Momento molto difficile nel nostro paese per l’emergenza coronavirus, con gli spostamenti di tutti ridotti al minimo per il rischio contagio e l’invito a rimanere a casa il più possibile. Possibile uscire solo per spostamenti motivati e derivati da necessità di lavoro o di salute, una situazione al limite che mai avremmo immaginato di poter vivere. Preoccupazioni in crescita e poca possibilità di trovare svago nell’incontro con gli altri, c’è chi, come i fumatori, trova consolazione e valvola di sfogo in una sigaretta. Tuttavia, una brutta notizia è dietro l’angolo per i tabagisti. Previsti nuovi rincari all’orizzonte, dopo quelli di poco meno di un mese fa.

Per diverse marche, tre settimane fa, era stato imposto il rincaro di 20 centesimi per il pacchetto da 20 sigarette. Una misura che avrebbe dovuto scoraggiare gli acquisti, cosa che però non è avvenuta. La Commissione Europea, in tal senso, ha fatto ulteriori pressioni sui paesi membri per aumentare i rincari e scoraggiare il fumo. Detto fatto, arriva la nuova lista di aumenti in cantiere. In un primo momento, a subire l’aumento erano state le marche 821, Austin, Chesterfield, Futura, Marlboro, Merit, Muratti e Philip Morris. Adesso, ad essere toccate dal provvedimento saranno anche American Spirit, Benson & Hedges, Camel, Glamour e Winston. Non solo: aumenti in vista anche per il trinciato per sigarette targato American Spirit, Camel, JPS, Old Holborn, Sauvage e Winston. Tutti i rincari sono stati elencati sul sito ufficiale dell’Agenzia per le Dogane e i Monopoli.

