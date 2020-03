Coronavirus, Barbara D’Urso piange in diretta prima per il messaggio di Conte all’Italia e poi per i messaggi di speranza degli italiani, video.

Barbara D’Urso piange in diretta per il coronavirus. La conduttrice che, ogni giorno, all’interno di Pomeriggio 5, si occupa dell’emergenza sanitaria che sta affrontando l’Italia informando il suo pubblico esortandolo a restare in casa, si è lasciata andare alle lacrime in due occasioni.

Coronavirus: Barbara D’Urso piange per il discorso di Conte e i messaggi di speranza degli italiani

Barbara D’Urso, come milioni di italiani, ha seguito in tv il discorso del Presidente del Consiglio con cui è stato annunciato il decreto con le nuove misure restrittive. La conduttrice ha seguito tutto con una diretta su Instagram al termine della quale si è messa a piangere. “Ci abbracceremo presto! Ci abbracceremo prestissimo!”, ha detto.

Durante la puntata di Pomeriggio 5 del 12 marzo, poi, dopo una serie di collegamenti dalle varie citta per verificare il controllo della normativa del Governo, Barbara D’Urso ha letto il messaggio di speranza scritto da una telespettatrice.

“Era l’11 marzo 2020: fu l’anno in cui chiusero tutto. Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad uscire. Tutti furono messi in quarantena. Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti”, legge Barbara.

La conduttrice racconta la lotta degli italiani contro il coronavirus fino al giorno in cui tutto finirà.

“Arrivò il giorno della liberazione e il Primo Ministro annunciò a reti unificate che l’emergenza era finita e che il virus aveva perso, che gli italiani tutti insieme avevano vinto. Allora uscimmo per strada senza guanti e mascherine ed abbracciammo il nostro vicino. Ed arrivò l’estate, perché la primavera non lo sapeva e aveva continuato ad esserci nonostante tutto, nonostante il virus, nonostante la morte. Perché la primavera non lo sapeva e insegnò a tutti la forza della vita”, legge ancora Barbara non riuscendo a trattenere la commozione.