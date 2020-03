Il capo della protezione civile Borrelli come di consueto ha parlato in conferenza stampa per annunciare quello che ormai è diventato un bollettino di guerra.

“I decessi in Lombardia legati al coronavirus sono saliti a 744, 127 in più di ieri”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera nel suo consueto messaggio prima delle 18.

Dopo la nuova stretta contro il coronavirus chiesta dal presidente Conte, Fino al 25 marzo restano chiusi attività e servizi non essenziali. Stop anche ai bar, pub e ristoranti; attivi idraulici, benzinai, tabaccai ed edicole. Per l’Oms “la pandemia è controllabile”.

I numeri di Borrelli capo della Protezione Civile

Sono 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 213 in piu’ di ieri. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile.Superate le mille vittime per il coronavirus. Ad oggi, secondo i dati della Protezione civile, sono infatti 1.016 le vittime, 189 in più rispetto a ieri.

CORONAVIRUS VOLANO ANCHE LE DENUNCE

Sono 2.162 le persone che sono state denunciate fino ad oggi 12 marzo 2020 per violazione delle restrizioni disposte dai provvedimenti per l’emergenza Coronavirus.

Sono questi i numeri pubblicati dal Viminale sul sito del ministero. 106.659 sono le persone che sono state esaminate, mentre le verifiche negli esercizi commerciali sono state 18.994. Tra i denunciati ci sono anche 113 titolari di esercizi commerciali mentre 35 sono le persone denunciate per aver indicato nell’autocertificazione motivi falsi per gli spostamenti.

