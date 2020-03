Coronavirus | Caterina Balivo piange in diretta | “È terribile” FOTO

A ‘Vieni da Me’ la situazione Coronavirus porta Caterina Balivo a non trattenere le lacrime. Decisivo un toccante messaggio letto in diretta.

È emergenza Coronavirus Italia come noto, e tante situazione della nostra quotidianità hanno conosciuto degli sconvolgimenti evidenti. È così tanto per le cose importanti quanto per quelle che si limitano al mero svago, come la televisione.

I palinsesti di Rai e Mediaset sono cambiati, con la sospensione di alcune trasmissioni televisive normalmente mandate in onda ogni giorno. Tra queste figura anche ‘Vieni da Me’, la trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da Caterina Balivo. Nella puntata di ieri, mercoledì 11 marzo, la conduttrice televisiva originaria di Aversa, in provincia di Napoli, ha ceduto all’emozione ed allo stress che dominano questo periodo. “Sono giorni difficili”, ha detto la Balivo, non trattenendo le lacrime alla lettura di un commovente messaggio.

Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza. #Quaresima — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 11, 2020

Coronavirus Italia, le lacrime improvvise della Balivo

Si tratta delle parole rilasciate da Papa Francesco sul Suo profilo Twitter ufficiale. “Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza. #Quaresima”. Parole di conforto e di speranza alle quali Caterina Balivo non ha retto, esternando tutta la sua fragilità. Lei ha anche dovuto asciugarsi le lacrime, tutto in diretta. E si è giustificata così con il pubblico che la segue da casa, in uno studio per il resto deserto. “Scusate, sono umana anch’io. Se non fossimo in diretta avrei fatto tagliare questo pezzo”.

Ultima puntata in diretta per ‘Vieni da Me’

Tanti gli attestati di stima giunti dai suoi followers, che ne hanno apprezzata l’umanità. Lei poi ha svelato che la fidanzata di un suo cugino è ricoverata a Codogno per Coronavirus, e ha invitato tutta Italia a restare a casa. Infine su Instagram, la Balivo ha scritto: “Vi chiedo scusa per il mio momento di debolezza di oggi pomeriggio dopo aver letto il tweet di Papa Francesco… sono giornate difficili un po’ per tutti noi ma stando uniti ce la faremo, ce la dobbiamo fare❤️”. Nella puntata di oggi poi lei stessa ha annunciato che quella di giovedì 12 marzo 2020 è l’ultima puntata in diretta. L’appuntamento è a quando questa crisi sanitaria sarà finita.

