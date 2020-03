Coronavirus farmaci | quali sono i più efficaci disponibili

In ambito Coronavirus farmaci capaci di fornire dei risultati incoraggianti non mancano. Lo confermano alcuni esperti direttamente coinvolti nella ricerca.

Negli ultimi giorni in fatto di Coronavirus alcuni farmaci hanno fatto segnare dei riscontri importanti. La cosa ha ricevuto conferma da importanti soggetti dell’ambito medico e scientifico, come ad esempio il professor Paolo Ascierto, medico oncologo e ricercatore italiano.

Questi ha riferito di come l’applicazione di un farmaco comunemente realizzato nelle terapie di cura per l’artrite reumatoide – il Tocilizumab – abbia sortito degli effetti molto incoraggianti. “Sabato scorso abbiamo somministrato tale farmaco a due pazienti soggetti ad una severa polmonite ascrivibile al virus Covid-19. Specialmente il più grave ha fatto segnare un miglioramento, al punto che lo abbiamo spostato dalla terapia intensiva. Successivamente abbiamo effettuato lo stesso ad altri quattro pazienti, dei cui risultati siamo ora in attesa. Anche gli ospedali di Brescia, Fano e Milano seguono ora quanto fatto da noi al ‘Pascale’ di Napoli”.

Coronavirus farmaci, questi quelli capaci di mostrare dei risultati

Il professor Ascierto ha anche specificato come questo risultato sia stato raggiunto in sinergia con esperti cinesi, che hanno somministrato il medesimo prodotto ad altri 21 pazienti malati di Coronavirus. Altri medicinali però pare stiano mostrando dei progressi in quello che è non un percorso di guarigione ma almeno di attenuazione dei sintomi da Covid-19. Fino ad oggi i casi più gravi hanno ricevuto un trattamento a base di antivirali inibitori della proteasi, usati per la cura contro l’Aids. Questo però comporta effetti collaterali e difficoltà di somministrazione. Altri prodotti medici utili sono degli antimalarici in passato somministrati contro l’Ebola e poi la proteina interluchina-6.

