Emergenza coronavirus, crescono i casi. In un clima di tensione e di angoscia, non mancano notizie false che girano in rete.

“Il Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia“, ha dichiarato l’organizzazione mondiale della sanità, ufficializzando di fatto la prima pandemia scatenata da un coronavirus. Il mondo intero sta affrontando una minaccia enorme con più di 118mila casi positivi e per l’Italia è stata un’altra giornata difficile. Come scritto sul bollettino ufficiale da Borrelli, i casi totali di contagio nel nostro paese sono pari a 12.462 persone, con 827 morti e 1045 guariti. In un clima di angoscia e dolore le fake news iniziano a circolare con maggiore velocità. Le bufale, solitamente, fanno ridere ma in questi giorni contribuiscono ad alimentare l’inquietudine nell’animo degli italiani.

Coronavirus, le bufale continuano a circolare sui social

In questi giorni difficili continuano a circolare sui social e su whatsapp con estrema velocità notizie alquanto false e infondate. “Avvisare a tutti PASSAPAROLA: Dalle 23:00 stasera fino alle 05:00 di domani mattina passerà un elicottero e disinfetterá tutto, mi raccomando non rimanete i panni scarpe e altre cose fuori e soprattutto attenti ai cani”: questo è uno degli ultimi messaggi che sta girando su whatsapp. Ovviamente è una fake news. In questi giorni le fake news sono diventate un problema difficile da arginare: la gente è impaurita e ad ogni messaggio continua ad allarmarsi sempre di più. Gli aggiornamenti vanno letti nei canali attendibili dei siti istituzionali come Regioni, comuni ed enti ufficiali. Altra bufala che sta girando è quella che a Milano, e precisamente al Sacco, si stia sperimentando una cura al nuovo Covid-19 attraverso la somministrazione massiccia di vitamina C.

