Coronavirus, Nicola Porro attacca ancora il governo

Il giornalista, positivo al coronavirus, si scaglia contro le misure restrittive: “Qualcuno ha seriamente pensato a quanto possiamo resistere in casa?”

Nicola Porro in picchiata contro il governo, nazionale e regionale. Il giornalista, risultato positivo al coronavirus si trova da alcuni giorni in quarantena. La sua voce la fa sentire tramite i social e ora dopo ora le accuse e gli attacchi al governo non mancano. Prima a quello di Conte e poi anche a quello di Fontana.

Tra attacchi di tosse e febbre alta, Nicola Porro non le manda a dire. Chiuso in casa, tra tweet, video su you tube e pubblicazioni su la Zuppa di Porro, il giornalista mitraglia le scelte del Governo Conte.

“Facciamo stabilire al prossimo comunicato di Casalino&WInston. Qualcuno seriamente ha fatto dei calcoli su quanti giorni possiamo resistere chiusi?”. A questo Porro risponde ironicamente: “Naa”. Una questione alla quale l’esecutivo non ha minimamente pensato dice la penna de II Giornale.

Ma Porro ne ha anche per il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Contro di lui per la richiesta di serrata totale. Su Twitter ha infatti scritto: “Chiudere tutto? Ok, ma mi chiedo ci diamo dei tempi?”. Come avrà preso la nuova decisione di Conte di chiudere tutti gli esercizi commerciali? Staremo a vedere.

Coronavirus, Porro dice la sua sul super commissario

In materia di coronavirus ed emergenza in Italia, Nicola Porro non si trattiene nemmeno sulla decisione presa dal governo sul nome del super commissario per l’emergenza. Il centro destra aveva proposto l’ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso per il quale è arrivato il secco “no” dell’esecutivo.

Porro ci va pesante: “I cialtroni del governo non vogliono Bertolaso super commissario per l’emergenza coronavirus. E si vocifera su Domenico Arcuri…”, conclude Porro anticipando quello che ieri sera il premier Conte ha annunciato effettivamente come colui che ricoprirà questa carica.

Insomma la posizione del giornalista in merito alla gestione dell’emergenza da parte del governa è chiara e netta. Una macchina operativa che non piace e non funziona secondo Porro che del resto ha definito l’esecutivo Conte bis come “il peggior governo nel peggior momento”.

