Coronavirus, tre morti a Roma, vittima anche nell’Esercito

Coronavirus, a Roma risultano tre morti. Tra questi uno è un ufficiale dell’esercito. Nel Lazio 50 nuovi casi, 35 a Roma. Gli aggiornamenti

Si registrano tre nuovi decessi a Roma per il Covid-19. Al Sant’Eugenio è morto un paziente di 79 anni e al Policlinico un uomo di 57. Annuncia la notizia l’assessorato della Salute della Regione Lazio sul suo profilo social. Inoltre ieri è morto anche un ufficiale superiore dell’esercito che prestava servizio al Segretariato Generale della Difesa a Roma. L’uomo è risultato positivo al test del Coronavirus. L’ufficiale si trovava a casa per problemi di salute, si è aggravato all’improvviso ed è stato subito trasportato d’urgenza con l’ambulanza. L’uomo è morto durante il trasporto. Ora sono state applicate le modalità del lavoro smartworking e gli ambienti di lavoro sono stati subito disinfettati.

Coronavirus, i casi nel Lazio

La situazione è cambiata da ieri. Si registrano 50 nuovi casi positivi al virus, ma aumentano le persone uscite dalla sorveglianza che sono 411, cioè quelle che hanno terminato la quarantena. Sono questi i dati che emergono dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, resi noti al termine della task force dei direttori generali della Asl che si tiene in teleconferenza con l’assessore regionale della Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato. Nel Lazio risultano 5.074 persone in sorveglianza domiciliare, oltre 400 ne sono usciti da ieri e 210 persone positive al covid-19. Nella Asl di Latina ci sono 1.175 persone in sorveglianza domiciliare e 2 casi positivi al covid-19 che si aggiungono ai 47 di ieri.

Nella Asl di Frosinone, invece, ci sono 303 persone in sorveglianza domiciliare. Ci sono 12 nuovi positivi al covid-19, per un totale di 30.

Nella Asl di Viterbo ci sono 111 persone in sorveglianza domiciliare. Un nuovo caso positivo, per un totale di 7.

Nella Asl di Rieti ci sono 160 persone in sorveglianza domiciliare. Nessun nuovo positivo.

