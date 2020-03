Domenico Arcuri, chi è il nuovo commissario per l’emergenza coronavirus

Domenico Arcuri è stato nominato dal premier Giuseppe Conte come commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, ecco chi è

Nel comunicato pubblico di ieri sera, per annunciare le nuove misure urgenti per la gestione dell’emergenza coronavirus, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato anche la nomina di Domenico Arcuri come commissario straordinario. Una figura, quella del commissario, la cui istituzione era nell’aria visto il perdurare dell’emergenza nel paese e la necessità di un coordinamento. Tutte le istituzioni sono al lavoro per arrestare il numero dei contagi e provare a ripristinare quanto prima la normalità. Scopriamo chi è Domenico Arcuri.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, i consigli dello psichiatra per la salute

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, “Chi guarisce si ammalerà di nuovo?”: la risposta di Burioni

Nato nel 1963 ed originario di Melito Porto Salvo, in Calabria, Arcuri è da 13 anni amministratore delegato di Invitalia, l’agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo d’impresa controllata dal ministero dell’Economia. Laureato in economia alla Luiss di Roma nel 1986, inizia ad operare tra il settore pubblico e quello privato. Nel settore pubblico, il primo incarico di rilievo è all’Iri (istituto per la ricostruzione industriale), dove si è occupato in particolare delle telecomunicazioni. Nel 2004 è diventato amministratore delegato della Deloitte consulting, una delle principali aziende di consulenza finanziaria. Passato ad Invitalia, si è occupato, tra le altre cose, della reindustrializzazione di aree in crisi, come a Termini Imerese, e della bonifica dell’area di Bagnoli (ex Italsider). Dall’inizio dell’emergenza, prima della nomina a commissario, ha già curato l’approvvigionamento di materiale e apparecchiature sanitarie per le pubbliche amministrazioni e la Protezione Civile.

LEGGI ANCHE >>> “E’ efficace contro il coronavirus”, la fake news da non seguire

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, la differenza tra epidemia e pandemia