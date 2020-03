Grave lutto per Andrea Iannone: l’ex fidanzato di Giulia De Lellis condivide tutto il suo dolore sui social. “Sono sconvolto”, video.

Grave lutto per Andrea Iannone. Il pilota piange la morte di Stefano Bianco, pilota 34enne che è stato suo compagno di squadra su Aprilia nel 2007. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha condiviso il proprio dolore per l’amico.

Lutto per Andrea Iannone: “sono sconvolto. Stefano ti abbraccio forte”

Andrea Iannone dice addio all’amico Stefano Bianco. Su Instagram, il centauro ha pubblicato una storia con cui ha condiviso il proprio dolore dando il suo personale addio all’amico.

“Ciao Stefano, poco fa ho ricevuto questa sconvolgente notizia. Abbiamo condiviso il box nell’anno 2007, siamo stati compagni di squadra e rivali. Di te ho sempre mantenuto il ricordo di un ragazzo puro e vero. Ti abbraccio forte, sono sconvolto. Rip”, ha scritto.

Per Iannone non è un periodo facile. Il pilota ha anche detto addio a Giulia De Lellis con cui stava vivendo una bellissima storia d’amore. I due convivevano in Svizzera e sembrava andare tutto a gonfie vele. Tuttavia, dopo la festa di compleanno di Giulia, organizzata dallo stesso Iannone a cui hanno partecipato parenti e amici dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, i due non si sono più fatti vedere insieme scatenando rumors e indiscrezioni.

La conferma della rottura è così arrivata pochi giorni fa. “Sono tre settimane che non parlo. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati”, ha fatto sapere l’ex fidanzata di Andrea Damante durante una diretta su Instagram fatta per allietare la quarantena da coronavirus a tutti i suoi followers che chiedevano di sapere la verità.