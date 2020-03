Nicola Porro positivo al Covid-19: “La sera è un inferno”

Coronavirus, anche il giornalista Nicola Porro positivo: “Noi contagiati trattati come radioattivi. Le influenze passano, questa no”

Il Covid-19 contagia proprio tutti. E così anche Nicola Porro, giornalista di “Quarta Repubblica”, è risultato positivo al Coronavirus. “Le influenze passano ma questa è diversa, appena dici coronavirus scatta una censura sociale per cui non puoi fare nulla – spiega il conduttore – diventi radioattivo per tutte le persone che ti stanno attorno. Chi ho incontrato deve mettersi in quarantena, significa che gli ho creato un pasticcio pazzesco”. Ora è in isolamento e seguirà le indicazioni dei medici che lo hanno seguito fin dal principio. Il programma “Quarta Repubblica”, in onda su Rete 4, dovrà fermarsi per almeno due settimane

Nicola Porro racconta la sua esperienza

Così in queste giornate di tensione e paura per l’Italia intera, il giornalista racconta la sua esperienza tramite un video sul suo blog. “La mattina sto bene, la sera come se mi fosse passato sopra un tram: male. Non riesco a leggere, né a vedere la tv, ho 38-39 di febbre, tossisco” spiega. Continua “Sabato non mi sentivo bene, domenica sera sono andato all’ospedale Spallanzani qui a Roma e ho fatto il tampone. Il mattino dopo mi ha chiamato il dottor Antinori per dirmi che ero positivo – prosegue – il primo pensiero? Che era una grande rottura di scatole”. Negli ultimi quindici giorni il conduttore sembra non aver avuto grossi impegni eppure come afferma Porro:” Il virus me lo sono beccato lo stesso – continua – “Cerchiamo di capire che è molto facile trasmetterlo, perché io ancora oggi non ho capito come sono riuscito a prendermelo“.

