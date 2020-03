Trani, panico in centro. I pipistrelli sembrano volare da un balcone, invece sono ali di polli ad essiccare. Alcuni passanti notano l’accaduto

La polizia locale è intervenuta oggi a Trani in un palazzo dove su un balcone privato è stata segnalata la presenza di uno stendino con pipistrelli in essiccazione appesi ad esso. Alcuni passanti, residenti e commercianti della zona, hanno denunciato il fatto. La verità è un’altra. In realtà è pollo. “Si tratta verosimilmente di ali di pollo” spiega Amedeo Bottaro, il sindaco di Trani. Saranno comunque eseguite analisi per capire. “Tutto è stato sequestrato e sono in corso accertamenti di natura igienico sanitaria sugli inquilini che sono di origini asiatiche” ha confermato il sindaco, dopo l’intervento dei carabinieri e dell’Usl.

TRANI, LE DINAMICHE DELL’EVENTO

Una volta giunte sul posto, le squadre di polizia e dei carabinieri hanno dovuto chiudere la strada ed hanno chiesto a tutti i presenti di non soffermarsi in zona, in corso Manzoni, nel tratto compreso fra via Ragazzi del ‘99 e piazza Dante. Gli inquilini dell’alloggio in questione in un primo momento erano irreperibili. Sul posto è accorso poi anche il sindaco Bottaro. Con lui gli ispettori della Asl e l’Amiu che si occuperanno degli interventi di sanificazione dell’ambiente poiché sembrerebbe sia colato del sangue lungo la strada. “Ci hanno segnalato pipistrelli essiccati su questo balcone, appartenente a un appartamento abitato da persone di nazionalità cinese – spiega il sindaco -abbiamo visto le immagini dall’alto riprese con il drone ed è confermata la presenza di animali”. La famiglia ha commesso un reato, poiché essiccare gli animali è proibito dalla legge.

