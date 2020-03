Anna Tatangelo con un altro: “Gigi D’Alessio è disperato”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti addio definitivamente. Dopo la crisi di un po’ di tempo fa che li ha portati ad unirsi nuovamente, stavolta non sono stati in grado di superare il momento difficile. Hanno rivelato sui loro rispettivi profili Instagram di averci provato, ma di non esserci riusciti. I due, pare, che siano rimasti in buoni rapporti per il bene del loro bambino. Tutti si sono chiesti cosa ci fosse dietro questa crisi, e il settimanale Oggi si è aggiunto con qualche dettaglio a questa vicenda che ha appassionato tutti.

“La paura è soprattutto di Gigi D’Alessio, gelosissimo, insofferente. Terrorizzato dall’idea che Anna possa trovare un altro uomo e voltare pagina. Per sempre” sono state queste le parole riportate dalla nota rivista di gossip.

Alberto Dandolo ha intitolato il suo pezzo in modo eloquente: “Anna dice basta e Gigi teme spunti un altro”. Questo cosa significa? Anna ha già un altro o si tratta soltanto di una previsione pessimistica del cantante napoletano? Stando alle indiscrezioni rilasciate dal settimanale, il motivo della separazione sarebbe il mancato matrimonio.

“È arrivato l’anello di fidanzamento, ma non è stato seguito dalla proposta di matrimonio e Anna, dice chi le sta vicino, continua a non sentirsi legittimata nel suo ruolo di compagna e di mamma”. Sono state queste le parole riportate da Alberto Dandolo. Anche dopo l’ultima rottura si parlava proprio di questo, ovvero che Anna soffriva la mancanza di desiderio e di volontà da parte del suo compagno di sposarla. Se fosse così, magari Gigi potrebbe riconquistarla cedendo e chiedendole di sposarla una volta e per tutte. Questo potrebbe aiutare a far rientrare questa crisi?