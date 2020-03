Coronavirus, le parole dell’esperto: il coordinatore unità di crisi terapie intensive Antonio Pesenti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Piazzapulita.

Il coronavirus continua a terrorizzare il mondo intero. L’organizzazione mondiale della sanità, qualche giorno fa, valutò che il Covid-19 fosse caratterizzato come pandemia. Ogni giorno, il numero dei contagiati e delle vittime continua inesorabilmente ad aumentare. Il il coordinatore unità di crisi terapie intensive Antonio Pesenti, a Piazzapulita, ha lanciato l’allarme: “Il Coronavirus è come la Spagnola, morirà tantissima gente. Questa è una catastrofe sanitaria”. Per chi non lo sapesse, l’influenza spagnola fu una pandemia che si sviluppò tra il 1918 e il 1920: i contagiati furono oltre 500 milioni di persone, il numero di decessi fu tra 50 e 100 milioni. L’influenza diffusasi dopo la prima guerra mondiale ha causato più morti della peste nera del XIV secolo. Le parole di Pesenti, quindi, sono alquanto terrificanti.

“Coronavirus come la Spagnola”, le parole dell’esperto

Antonio Pesenti è intervenuto a PiazzaPulita, programma di La7. “Questa epidemia è una catastrofe sanitaria, morirà tantissima gente. Il flusso di malati gravi è molto alto, 1/4 e 1/3 di ricoverati finiscono in terapia intensiva. Questo è un contagio che assomiglia alla Spagnola alla fine della prima guerra mondiale”. Il coordinatore dell’Unità di crisi per le terapie intensive della regione Lombardia ha anche spiegato che gli ospedali stanno vivendo una grande emergenza perché in un posto dove arrivano 50 malati gravi se non riesci ad intubarli in poco tempo potrebbero morire. Come se non bastasse, l’esperto ha anche tracciato una previsione. “Supponiamo che 1/3 degli italiani venga contagiato dal coronavirus. Se il 3 per cento di 20 milioni muore significa seicentomila morti”. La situazione in Italia, quindi, continua ad essere di forte emergenza.

