Coronavirus, la decisione Uefa sulle gare di Champions ed Europa League

L’Uefa pochi minuti fa ha reso noto il rinvio di tutte le gare di Champions ed Europa League previste in settimana a causa dell’epidemia di coronavirus. Slittato anchhe il sorteggio dei quarti di finale delle due competizioni.

L’epidemia di coronavirus diffusasi in Europa, principalmente in Italia, continua a stravolgere il mondo del calcio. Dopo i rinvii delle gare di Champions ed Europa League delle squadre italiane, ad esclusione dell’Atalanta che ha giocato contro il Valencia staccando un pass per i quarti di finale, la Uefa ha deciso di rinviare tutte le partite di coppa della prossima settimana e, dunque, il sorteggio.

Leggi anche —> Calcio e coronavirus, UFFICIALE: positivo un calciatore in Germania

Coronavirus, l’Uefa rinvia tutte le gare di Champions ed Europa League previste in settimana: slitta anche il sorteggio dei quarti di finale

Dopo le varie indiscrezioni che circolavano nelle ultime ore, è arrivata l’ufficialità: l’Uefa ha deciso di rinviare tutte le gare di Champions ed Europa League previste per la prossima settimana ed il sorteggio, in programma il 20 marzo a Nyon, in Svizzera. Ieri era arrivata la decisione di spostare a data da destinarsi le due gare delle squadre italiane impegnate in Europa League (Roma ed Inter) e quella di rinviare le sfide di Juventus e Real Madrid in Champions League. Nel dettaglio, come riporta la redazione de La Gazzetta dello Sport, a saltare sono tutte le gare di ritorno degli ottavi di Europa League ed i quattro ottavi di Champions League. Queste le sfide oggetto del provvedimento dell’Uefa:

EUROPA LEAGUE

Getafe – Inter (andata: rinviata)

Leverkusen – Rangers (3-1)

Shakhtar – Wolfsburg (2-1)

Wolves – Olympiakos (1-1)

Basilea – Eintracht Francoforte (3-0)

Copenhagen – Basaksehir (0-1)

Manchester United – Lask (5-0)

Roma – Siviglia (rinviata)

CHAMPIONS LEAGUE:

Juventus – Lione (andata: 0-1)

Manchester City – Real Madrid (2-1)

Barcellona – Napoli (1-1)

Bayern – Chelsea (3-0)

Qualificate ai quarti: Atalanta, Paris Saint-Germain, Lipsia e Atletico Madrid.

Stabilito anche lo stop della Youth League, la competizione europea che coinvolge le rose della Primavera delle società del Vecchio Continente. Adesso bisognerà stabilire quando verranno disputate queste gare e la riorganizzazione completa del calendario dei tornei europei. Inoltre, considerate queste decisioni in unione con lo stop di alcuni campionati, rimane incerto il futuro dell’Europeo 2020, il cui iniziato è fissato al prossimo 12 giugno. In merito a quest’ultimo probabilmente una decisione verrà presa nei prossimi giorni.

Leggi anche —> Juventus, Ronaldo rimane in Portogallo: “L’atleta e la sua famiglia sono asintomatici”

Leggi anche —> Calcio e coronavirus, squadre italiane a rischio in Europa: la decisione