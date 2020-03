Coronavirus, gli effetti delle temperature sul Covid-19

Coronavirus, come incidono le temperature sul Covid-19. Ecco i risultati di una ricerca dell’Institute of Human Virology Global Virus Network

Gli effetti delle temperature potrebbe influire sul Covid-19? L’ipotesi non è da escludere ma nulla è certo. Un gruppo di ricercatori del Institute of Human Virology Global Virus Network (GVN) Center of Excellence University of Maryland School of Medicine guidato da Mohammad Sajadi ha pubblicato un articolo su Social Science Research Network, un repository e una rivista internazionale dedicata alla rapida diffusione. Lo studio evidenzia la diffusione del coronavirus che sta avvenendo su scala planetaria all’interno di una fascia che si estende da Est verso Ovest e che è compresa tra i 30 e i 50 gradi di latitudine Nord, con condizioni meteorologiche relativamente omogenee. Il coronavirus si diffonde all’interno delle comunità che alimenta focolai infettivi, dove la temperatura è compresa tra i 5 e gli 11 gradi centigradi con un tasso di umidità compreso tra il 47 e il 79 per cento.

Coronavirus, speranza con l’aumento delle temperature

“Non possiamo sapere con certezza quando finirà l’emergenza Covid-19 – ha spiegato all’AGI, Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche – la speranza è che, come accade con gli altri virus, l‘aumento delle temperature porti alla progressiva scomparsa del nuovo coronavirus”. Continua: “I virus solitamente sono più forti quando le temperature sono basse. Quando fuori ci sono dai 4° ai 10° Centigradi, ad esempio, riescono a diffondersi e a passare da un ospite all’altro più facilmente e quindi riescono a sopravvivere. È così per esempio per i virus influenzali”. La primavera porta speranza nelle case della gente, in estate il virus potrebbe quasi scomparire.

