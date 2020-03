Coronavirus | la Venier ha paura | “Mio marito ha avuto problemi ai polmoni”

Mara Venier teme il Coronavirus, e per una ragione giustificatissima. C’entra suo marito Nicola Carraro. “Lui è un soggetto a rischio”.

Mara Venier è estremamente preoccupata per l’imperversare dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Non solo per quanto sta accadendo a tutti gli italiani, anche a quelli che non sono coinvolti direttamente con casi di malattia su loro stessi od in famiglia.

La presentatrice di ‘Domenica In’ teme infatti per la salute di suoi marito, Nicola Carraro. Il produttore cinematografico, che la 69enne conduttrice veneziana ha sposato nel 2006, ha sofferto in passato di importanti problemi ai polmoni. Questo e l’età (78anni) fanno del marito di Mara Venier un possibile soggetto a rischio. E lei stessa ne è consapevole. In una intervista concessa al settimanale ‘Oggi’, lei stessa afferma: “Sono molto preoccupata per l’Italia intera ed anche per la mia famiglia. Mio marito Nicola non è un ragazzino ormai. Ha sofferto di problemi polmonari in passato ed è un soggetto a rischio. Da poco è tornato da Santo Domingo e da allora si è chiuso in casa, gliel’ho detto io. Non voglio che si muova”.

Visualizza questo post su Instagram Oggi in edicola ❤️#iostoacasa #settimanaleoggi @gianlucasarago Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 12 Mar 2020 alle ore 12:52 PDT

Coronavirus Italia, Mara Venier: “State a casa”

Lei invece è costretta ad uscire per andare al lavoro. “Mi sposto con la mascherina e mi lavo le mani tipo duecento volte al giorno. E rispetto le distanze. Ieri sono andata a fare la spesa dove vado di solito, ma ho notato che c’era troppa gente. Allora sono andata da un’altra parte. Ne approfitto per ricordare a tutti di restare a casa e di non uscire”. Nei suoi ultimi post su Instagram, la Venier ha parlato spesso della situazione Coronavirus lasciando diversi incoraggiamenti. “Uniti ce la faremo, forza”.

Visualizza questo post su Instagram Cucinando penso meno….passerà questo momento terribile…..🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #gateaudipatate #abbracciamechiufort Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 13 Mar 2020 alle ore 5:06 PDT