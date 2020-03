Coronavirus, leader Internazionale colpito dal Covid-19

Coronavirus, il leader Usa Donald Trump sarebbe preoccupato per una sua possibile esposizione. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti

Al di là dell’ostentata sicurezza pubblica, Donald Trump sarebbe preoccupato per una sua possibile esposizione al coronavirus. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti. I timori del presidente americano sarebbero emersi dopo che il capo della comunicazione del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è risultato positivo. Fabio Wajngarten ha accompagnato Bolsonaro nella sua visita negli Stati Uniti, incontrando anche Trump sabato scorso a Mar-a-Lago, la Casa Bianca d’inverno. A far visita a Trump nella “Casa Bianca d’inverno” sono stati un gruppo di brasiliani fra cui il segretario alla Comunicazione del governo di Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, che è poi risultato positivo al test del coronavirus al suo rientro a San Paolo dalla Florida. Nel frattempo sale il bilancio dei contagiati negli Usa: gli ultimi dati parlano di più di 1’600 persone infette e 41 morti. Si ferma anche la NRA – La National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana è costretta a cancellare la sua assemblea annuale, che era prevista in aprile a Nashville, in Tennessee. Insieme all’assemblea annuale sono cancellatei anche gli appuntamenti collaterali, come l’annuale forum politico al quale negli ultimi anni ha partecipato Donald Trump.

E pure Trump, ricevendo nello Studio Ovale il premier irlandese Leo Varadkar, aveva detto: “Siamo in grande forma rispetto ad altri”, sottolineando il numero molto basso di vittime rispetto ad altri Paesi. Francia e Germania stanno avendo problemi, l’Italia “probabilmente problemi ancora più grandi“, ha affermato Trump, rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca a proposito della pandemia del nuovo Coronavirus. Il presidente ha detto di “non essere preoccupato.

