Chiara Alessi, scrittrice e critica di design, ha lanciato brevi trasmissioni quotidiane su Twitter per dare a tutti piccole pillole del mestiere

Ai tempi del coronavirus ci si organizza come si può per trascorrere e impegnare le giornate da “reclusione forzata”.

Chiara Alessi, scrittrice, critica e curatrice di design, lo ha fatto a proprio modo cercando di essere anche utili agli altri. Ha lanciato da un po’ di giorni delle mini lezioni di design su Twitter. Trasmissioni veloci, della durata di due minuti che in pillole svelano agli utenti piccoli segreti del settore.

Iniziati quando ancora l’emergenza coronavirus non era stata definita pandemia, i suoi video stanno riscuotendo molto successo. Due le aree sulle quali si concentra: l’area del progetto e della storia degli oggetti.

Sempre con la libreria di casa sua alle spalle Chiara Alessi parla a chi, come lei, si trova in casa. Diversi sono i ritratti di cui ha parlato fino ad ora. Primo tra tutti quello della mitica 500. “Da oggi, per chi è interessato, registrerò ogni giorno una piccola clip di 2 minuti dedicata a un oggetto/progetto della storia del design italiano” ha scritto su Twitter l’esperta annunciando l’8 marzo il suo progetto. “Si comincia, per paradosso, col grande simbolo della mobilità italiana del dopoguerra: la FIAT 500#stiamoacasa #appellopermilano” ha spiegato.

Chiara Alessi, pillole di design per chi resta a casa

Chiara Alessi ha scelto oggetti e progetti che tutti più o meno conosciamo. Simboli che hanno fatto la storia del nostro Paese, e non solo, e del nostro modo di essere. Su di loro, in due minuti, la scrittrice spiega e svela curisosità e caratteristiche particolari.

Tra questi il flacone di disinfettante Bialcol, la macchina da scrivere Valentine, un modello dedicato più che altro agli intellettuali, la lampada da tavolo Eclisse, quella descritta al telefono ai progettisti dopo l’intuizione arrivata da un passaggio dei Miserabili di Victor Hugo.

E poi c’è la Moka, l’inimitabile macchinetta per il caffè così tanto cara agli italiani. Un oggetto che chi, anche tra i più giovani, non conosce. “Sulla MOKA non era facile raccontare qualcosa che non sapeste già – ha scritto in corredo al suo video – Così ho attinto all’album di famiglia di Germana Bialetti (Omegna, 1924-2016), figlia di Alfonso, poi moglie di Carlo Alessi e… nonna della sottoscritta”.

In ogni suo tweet non manca mai l’hashtag #restiamoacasa per sottolineare il suo personale invito a non uscire e a rispettare le misure di contenimento della diffusione del virus stabilite dal governo conte.

