Coronavirus, finalmente una notizia positiva | L’annuncio del governatore

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha reso noti importanti dati sul Coronavirus provenienti dalla zona rossa del Lodigiano

In conferenza stampa Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha reso noti alcuni numeri sui contagi nella zona rossa nel Lodigiano. “Abbiamo elaborato i dati arrivati dalla zona rossa e oggi sono arrivati a crescita zero. Il trend al momento in Lombardia è ancora in crescita ma ho la sensazione che le misure adottate a breve daranno i risultati sperati. La mia è solo una sensazione però“.

Sulla zona rossa il governatore lombardo ha sostenuto ancora una volta che stiamo parlando di un modello di riferimento. “L’ho comunicato al ministro Speranza che era molto soddisfatto di questa notizia e la comunicherà agli altri territori per ribadire che le misure vanno applicate rigorosamente“.

Coronavirus, il governatore della Lombardia Fontana: “Credo che presto le misure daranno dei risultati”

Il numero uno della Regione ha quindi concluso: “Le misure, in una prima fase applicate molto superficialmente e ora con più vigore, credo che a breve inizieranno a dare dei risultati come ho detto è una mia sensazione, un mio auspicio“. Fontana ha quindi evidenziato sulla chiusura del centro ospedaliero dell’esercito di Milano: “Hanno rinvenuto un positivo, mi pare un infermiere è stata fatta una sanificazione per cui continua a lavorare normalmente“.

Il presidente della Lombardia poi ha fatto chiarezza sulla possibile costruzione di un ospedale da campo presso la zona di Fiera Milano creando così nuovi posti di terapia intensiva: “La protezione civile non è assolutamente nelle condizioni di rispettare quello che ci aveva promesso sulla Fiera noi ci stiamo guardando in giro per capire se riusciremo a trovare i presidi che ci servono, speriamo che si riesca a trovare un’alternativa“.

