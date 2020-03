Coronavirus, parla medico dello Spallanzani | La verità sul virus

Il dottor Vincenzo Puro, medico e direttore di malattie infettive dell’ospedale Spallanzani di Roma, ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus

Intervistato da Barbara D’Urso ai microfoni di Pomeriggio Cinque, in collegamento dall’ospedale Spallanzani di Roma, il dottor Vincenzo Puro parla della situazione relativa all’emergenza Coronavirus. “Lo Spallanzani è molto impegnato, ma ha una capacità di risposta e le nostre rianimazioni sono al lavoro“, esordisce.

L’esperto quindi prosegue entrando nei dettagli sul virus: “Dobbiamo aspettare almeno due settimane. È un virus molto contagioso, ma non è un virus letale. È un virus che può essere gestito, l’impatto di un grosso numero mette in difficoltà. Le nostre regioni dovrebbero prepararsi ora“.

Coronavirus, il dottor Vincenzo Puro: “Mascherine possono essere utili per proteggersi”

Dunque la conduttrice del programma di ‘Canale 5‘ chiede al medico. “Chi deve usare le mascherine?“. Il medico risponde così su questo importante presidio a tutela della salute. “Teoricamente dovrebbero essere utilizzate dai malati. In questa situazione, possono proteggermi. Nell’impossibilità di mantenere le distanze sociali, può essere utile. Una mascherina ben conservata può durare anche una giornata“.

Poi Vincenzo Puro poi fa chiarezza anche sulle condizioni di una persona che risulta essere positiva al test sul Coronavirus, ma asintomatico e sugli ottimi risultati delle terapie per contrastare il virus. “Il paziente asintomatico emette poche goccioline. Per questo è ritenuto meno contagioso. – precisa il dottore in collegamento con la trasmissione Mediaset – Per il vaccino ci vorranno mesi, forse un anno. Diverso è il discorso per la terapia, un farmaco ancora non c’è, si stanno tentando diversi farmaci, alcuni stanno dando buoni risultati“, conclude il direttore di malattie infettive dell’ospedale Spallanzani di Roma.

