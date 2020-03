Influenza, pronto vaccino antinfluenzale universale

Influenza, è pronto un vaccino universale. Gli scienziati stanno lavorando per renderlo accessibile a tutti. Ecco di cosa si tratta

Scienziati a lavoro. Si parla di un vaccino antinfluenzale universale, una protezione a lunga durata per molteplici ceppi d’influenza. I ricercatori stanno lavorando da tempo e sembra che il vaccino, FLU-v, abbia recentemente superato un’importante sperimentazione clinica. “Finora abbiamo condotto quattro studi clinici con FLU-v – dichiara a ScienceAlert Olga Pleguezuelos, della società farmaceutica SEEK – il messaggio da portare a casa è che – aggiunge – il vaccino induce risposte cellulari e anticorpali che possono ancora essere rilevate sei mesi dopo l’immunizzazione”. Il vaccino ha superato con successo gli studi clinici di fase I e II. Il gruppo di virus, collettivamente responsabile della nostra influenza, cambia facilmente durante ogni stagione. Così i ricercatori devono prevedere continuamente i ceppi imminenti e sviluppare vaccini per questi tipi di organismi.

Influenza, vaccino in azione

Il FLU-v agisce attivando le cellule T che rilevano una regione specifica del virus dell’influenza, innescando in tal modo una catena di eventi nel sistema immunitario che arresta e distrugge l’infezione. Le prove fornite da modelli animali mostrano che le cellule T possono fornire molteplici vie di protezione contro il virus dell’influenza. “La comunità scientifica ha impiegato molti anni per riconoscere che l’approccio delle cellule T è valido” spiega Pleguezuelos. Secondo i ricercatori il vaccino è pronto per entrare nello sviluppo clinico di fase III e servirà a testare la sicurezza e l’efficacia contro il virus dell’influenza reale con una dimensione molto più grande. Se la cura dovesse funzionare e avesse una buona riuscita, gli scienziati sarebbero vincitori di una grande battaglia universale.

