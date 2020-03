Maria De Filippi rivela: “Con Maurizio? Ho chiesto la separazione”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo son una delle coppie più amate e più odiate di sempre. Si è parlato per tanti anni, o meglio, tutti hanno sempre pensato che Maria stesse con Maurizio per un secondo fine. Col passare degli anni hanno dimostrato di volersi veramente bene, sono una coppia unita, complice e affiatata. Non dormono nello stesso letto come più volte hanno dichiarato perché hanno abitudini diverse, per questo motivo, per stare meglio entrambi, hanno deciso di sistemarsi in due stanze separate. Questo non toglie niente al loro rapporto che non ha mai dato segni di cedimento, neanche quando in quel lontano 1995 Maria ha rischiato la vita in un attentato che coinvolse proprio Maurizio.

Maria con il suo trono Over più vantare di aver fatto davvero un colpaccio: negli anni ha ideato programmi sempre divertenti e che hanno riscosso un grandissimo successo. Uomini e Donne è uno dei più seguiti e amati, ma il Trono Over che oramai fa parte del programma da circa dieci anni non è da meno. Anzi. Quasi è più amato di quello del giovani. Seguito da un pubblico di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. Lì Maria si sente sicuramente a casa, ed è proprio durante una puntata l’anno scorso ha rivelato qualcosa di molto personale.

Si discuteva di Angela Di Iorio, una delle dame del trono over. La donna stava portando avanti un trono burrascoso perché gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari non credevano alla sua buona fede di trovare un uomo per amore. Infatti pensavano che volesse trovare un uomo benestante per sistemarsi e fare una bella vita.

Così, per provare in qualche modo a difenderla e a capire le sue intenzioni, Maria le ha chiese quali sarebbero stati i suoi progetti futuri in caso di matrimonio. “Chiederai la separazione o la comunione dei beni?”. Dato che la donna continuava a cambiare discorso, Maria è intervenuta raccontando che lei stessa quando si è sposata con Maurizio ha chiesto la separazione dei beni.