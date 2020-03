Lo smartworking ai tempi del coronavirus: controlli possibili su pc e mail

Lo smartworking ha fatto ingresso massiccio e improvviso in molte realtà aziendali a causa dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia, non c’è stato il tempo per conoscerne le regole di funzionamento. Si tratta di una modalità di lavoro che in Italia è definita “agile” e che era stata recentemente introdotta con la Legge n. 81 del 2017. Non va confusa con il tele lavoro: lo smart working non conosce limiti di orario e di postazione.

Molte realtà aziendali non conoscevano lo smartworking finchè non hanno dovuto impiegarlo per gestire il lavoro in piena pandemia. L’aspetto meno chiaro è quello relativo ai controlli sui lavoratori. Infatti, il lavoro agile si svolge da casa o comunque da remoto ed è possibile attraverso l’impiego di pc, mail, chat ecc.

Poiché in questo caso il controllo da parte del datore di lavoro riguarda una sfera che è al limite con il privato (i pc utilizzati sono talvolta a uso promiscuo ad esempio) è importante comprendere i limiti di questi controlli, in base agli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori.

Quali sono i controlli vietati e perchè

Di certo sono vietati i controlli a distanza, attuati attraverso l’installazione e l’uso di apparecchiature tecnologiche e sistemi che rilevano la presenza del lavoratore oppure monitorano l’uso di internet, a meno che ciò non sia un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.