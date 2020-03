Coronavirus | quando Bill Gates predisse tutto | “Moriremo per un virus”

Qualche anno fa Bill Gates parlò del concreto rischio di pandemia incontro al quale andava il mondo. Ora ecco il Coronavirus, come fosse una tetra profezia.

Il facoltoso imprenditore Bill Gates aveva in qualche modo previsto la pandemia di Coronavirus che ora sta sconvolgendo il mondo. L’ex fondatore di Microsoft, uscito dalla società nel 2008 per dedicarsi alla filantropia, aveva fatto riferimento in passato al rischio dell’eventuale diffondersi di un agente patogeno letale.

Scene che abbiamo visto sempre e solo al cinema, nei libri o nei videogiochi. Ma che ora corrisponde drammaticamente al vero. In quella circostanza Bill Gates parlò a margine di una conferenza dal titolo ‘TedTalk’ incentrata sull’Ebola. Il virus ha mietuto infatti diverse vittime all’incirca 5 anni fa durante una epidemia scoppiata in Africa. “Non sarà una guerra a uccidere milioni di persone ma un virus molto contagioso. Quando io ero giovane ricordo che il mondo aveva paura di un possibile conflitto nucleare come immediata, tragica conseguenza della guerra fredda. Oggi invece a spaventare di più è un virus di portata globale”.

Coronavirus, Bill Gates avvertì tutti: “Non ci siamo mai preparati per una epidemia globale”

“Se c’è qualcosa in grado di uccidere 10 milioni di persone in poco tempo, quello molto probabilmente non sarà una guerra ma un agente patogeno assai contagioso. La nostra società si è sforzata molto di creare deterrenti contro il nucleare. Però ha fatto molto poco per fermare una possibile pandemia, ed a questa eventualità non siamo pronti”. Parole che suonano come terribilmente profetiche. Gates disse ancora: “Con l’Ebola qualcosa non ha funzionato. Non disponevamo dei gruppi di epidemiologici pronti a partire ed i dati in nostro possesso erano imprecisi. Per soffocare una grande epidemia servono centinaia di migliaia di operatori. Non essere preparati potrebbe avere effetti disastrosi. La Banca mondiale stima che se ci fosse un’epidemia di influenza globale il danno stimato sarebbe di tre trilioni di dollari e milioni e milioni di morti”.

