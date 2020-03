Coronavirus, Burioni: “La strategia efficace per salvarci”

Roberto Burioni ha approfittato di questo periodo, lui che aveva previsto tutto fin dall’inizio, per scrivere un libro: Virus, la grande sfida. Si tratta di un libro crudele, spietato, che somiglia quasi a questo virus con cui stiamo combattendo da diverso tempo. Tra le pagine di questo libro troviamo una strategia efficace per salvarci, l’unica basata sulla scienza e non sul niente: la quarantena. Quarantena assoluta. Non si sconfigge con i decreti che giustamente ci sono stati, con con la coscienza. Dobbiamo stare chiusi a casa. Solo fermandoci possiamo trovare la speranza. Anche perché la scienza, allo stato attuale delle conoscenze, non consente illusioni. Il vaccino potrebbe arrivare tra diversi anni e di medicinali per questo non ne conosciamo. Non è detto neanche che verranno trovati.

“Dal coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l’umanità”

Il libro consente di controllare la paura con la ragione, aiutandoci a guardare in faccia il nemico, ne segnala il limite. Il Covid-19 non è immortale, ha bisogno di noi per sopravvivere. Dobbiamo dunque sottrarci ad esso. Se non trova gente in cui infilarsi finisce per morire, o se il suo diffondersi diventa sporadico per sopravvivere è costretto a farsi debole. Burioni, con la collaborazione di un altro illustre scienziato della materia, il professore Luigi Lopalco, ha scritto: “Virus, la grande sfida. Dal coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l’umanità”. Non si sa chi sia il paziente zero che ha portato in Europa questo virus. Potrebbe essere una manager cinese che è stata in Germania, ma lei ha superato tranquillamente i controlli, stava bene. Eppure il virus in lei c’era, perché si trasmette come una bomba a tempo, quasi innocentemente, da chi ha un bel colorito e pensa di stare bene ad un anziano pallido. Proprio per questo, siamo condannati. Burioni nel libro sottolinea di restare a casa:: è una malattia per cui si temeva l’arrivo da anni, e ora che la stiamo vivendo, bisogna stare attenti.