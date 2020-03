Coronavirus, positivo il deputato del Pd: “è micidiale”

Coronavirus, Luca Lotti, deputato del Pd positivo al Covid-19. “È micidiale, ho seguito tutte le norme, stando a casa ed evitando contatti”.

Il Covid-19 non lascia scampo a nessuno. Anche Luca Lotti, deputato del Pd è risultato positivo al Coronavirus. Ora è in isolamento ma sta bene e rassicura tutti con un post su Facebook: “Vi dico subito che sto bene, sono a casa e qui resterò fino a quando tutto questo sarà passato. Vorrei ringraziare i medici e tutto il personale sanitario che sta svolgendo un lavoro davvero straordinario“. Lotti sta seguendo tutte le norme, restando a casa ed evitando il più possibile contatti con altre persone e gli spostamenti. Intanto sta lavorando ad un provvedimento necessario per dare un aiuto concreto a famiglie e imprese.

Coronavirus, il post di Luca Lotti

Dopo aver scoperto di aver contratto il virus, il deputato del Pd sta svolgendo tutte le cure per sconfiggere la malattia. Intanto attraverso un post su Facebook consiglia a tutti di seguire le regole. “Ognuno faccia la propria parte per tutelare gli altri innanzitutto le persone più deboli, i nostri figli e i nostri nonni. Mai come in questi giorni dobbiamo essere tutti orgogliosi di essere italiani e ricordarci che le scelte di oggi di ciascuno di noi possono cambiare il futuro del nostro Paese – continua – E allora, con ancora più forza vi dico, seguite tutte le indicazioni, restate a casa e sono sicuro che andrà tutto bene“. Molti suoi colleghi hanno inviato un messaggio di buona guarigione al deputato. Per primo Matteo Renzi, poi Scandicci ha twittato: “Forza Luca”!, un messaggio semplice ma solidale. Ed infine Lorenzo Guerini, ministro della difesa ha scritto: “Forza Luca, un abbraccio”.

