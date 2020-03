Coronavirus, io e mio figlio contagiati : il racconto di un dramma

Coronavirus, Edmondo Cirielli, deputato di Fdi e questore della camera, e il figlio neonato contagiati. Le parole strazianti del padre su facebook

Anche Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia e questore della camera, è risultato positivo al Covid-19. Insieme a lui suo figlio di appena 40 giorni, che ora ha la febbre alta. “Uno strazio – parla disperato il deputato – Per un genitore è sempre terribile vedere soffrire un proprio figlio, ma quando si sa che è per propria colpa è veramente una cosa che non auguro a nessuno”, ha scritto sul suo profilo Facebook”. Non appena scoperto il virus, il deputato è stato trasportato in ambulanza nell’ospedale “Cotugno” di Napoli e ricoverato per una lieve dispnea. Poi è stato sottoposto ad una tac, attualmente è sotto controllo.

Coronavirus, Cirielli e la sua esperienza

Cirielli ha scritto un post su Facebook in cui rassicura e tranquillizza: “Cari amici, innanzitutto grazie a tutti per le migliaia di auguri di pronta guarigione per me e la mia famiglia. Dopo tre giorni di lunga attesa ho appreso di aver contratto il Coronavirus Covid-19. Ho sperato, anzi ero convinto alla fine di farcela, come sempre. Ma non è stato così – continua – Una brutta doccia fredda, soprattutto per i miei familiari che avrò infettato e qualche collega che sarà a rischio. Devo dire che non mi preoccupo molto per me, innanzitutto perché sto bene, da lunedì non ho la febbre ma solo fastidiosi e persistenti sintomi influenzali – conclude – E poi chi di voi mi conosce sa che sono uno molto tosto e razionale, alcuni dicono perfino freddo”. Il deputato augura a tutti buona fortuna scrivendo: “Non dobbiamo mollare e dobbiamo seguire le disposizioni delle Autorità, perché ora vanno nella giusta direzione per aiutare il sistema sanitario, i medici e gli infermieri che si prodigano per curarci. Buona fortuna a tutti”.

