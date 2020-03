Coronavirus, i danni economici: per le tasse spunta il “virus tax”

Una domanda che ci stiamo facendo tutti in questi giorni di quarantena, dove la salute è la nostra priorità ma ciò non significa che non si comincia già a pensare al dopo, è la stessa per tutti: chi pagherà i danni del coronavirus? Siamo ancora lontani da una soluzione e siamo in piena emergenza. Gli effetti diretti come sappiamo colpiscono la sanità, le aziende, i trasporti, il turismo, le famiglie. Chi coprirà il salasso generato dalla diffusione dell’epidemia? Da dove si prenderanno i soldi dei tanti aiuti che il Governo sta predisponendo?

Per il coronavirus arriva la virus tax

Nella sua lettera al Governo, la Ue da Bruxelles ha fatto capire che Conte Gualtieri e gli altri hanno le mani piuttosto libere e potranno adottare le misure economiche che ritengono più opportune per fronteggiare l’epidemia del virus. Questa è la risposta arrivata dai vertici di Bruxelles alla richiesta dell’Esecutivo italiano di poter aumentare il deficit di bilancio e il rapporto deficit/Pil previsto nella Manovra 2020 approvata due mesi fa.

Nel piano presentato dal premier Conte erano previsti interventi per 7,5 miliardi di euro. Di questi 6,4 miliardi sono intervenuti in deficit con il rapporto tra deficit e Pil che passa dal 2,2% previsto nella Legge di Bilancio di dicembre al 2,5%. Numeri che bisognerà comunque andare a riguardare dato che l’epidemia avanza a ritmi importanti.

Ciò che colpisce delle parole del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla Ue è che sembra anticipare una possibile richiesta di Bruxelles riguardo a un eventuale aumento delle tasse a carico dei contribuenti italiani. “Aumentare il carico fiscale per coprire il costo de pacchetto di emergenza in questa fase potrebbe aggravare i rischi al ribasso per l’economia italiana”.

In molti in questi giorni stanno parlando di una possibile virus tax, un intervento che prevederebbe il ricorso al prelievo forzoso sui conti correnti. Una misura proporzionata al proprio reddito, per sostenere i costi dell’emergenza.