Coronavirus, i dati della Protezione Civile tra contagi e decessi

Coronavirus: Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza, ha comunicato i nuovi dati in merito a contagi e vittime del Covid-19.

Il coronavirus continua ad estendersi in Italia. Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio dell’epidemia in Italia durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Il numero dei malati di coronavirus è aumentato ancora: sono 17.750 i casi positivi in Italia, con un bilancio di 2.795 casi in più rispetto alla giornata di ieri. Sono arrivate a 1.441 le vittime del coronavirus nel nostro paese. In un solo giorno c’è stato un aumento di 175 morti, mentre venerdì erano stati 250 i decessi in più rispetto al giorno precedente.

Leggi anche –> Coronavirus, Burioni: “La strategia efficace per salvarci”

Coronavirus, i dati: situazione nera in Lombardia

Il Coronavirus si è diffuso praticamente in tutta Italia ma la situazione più critica è ancora in Lombardia. Stando ai dati ufficiali, i casi positivi nella regione sono 11.685, con un aumento di 1865. Le persone in terapia intensiva sono 723, con un incremento di 85 e i decessi sono 966, 76 in più, 149 i dimessi. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato che la situazione è alquanto difficile da gestire. Gallera ha spiegato che i pazienti vengono spostati in modo da svuotare gli ospedali con maggiore pressione.

Leggi anche –> Coronavirus, i danni economici: per le tasse spunta il “virus tax”