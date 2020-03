Coronavirus, in Lombardia aumentano casi e decessi

La diffusione del contagio da coronavirus non si ferma, è una crescita costante: ci sono 11.685 positivi in Lombardia, con una crescita di 1865 persone. Ci sono 4898 persone ospedalizzate con 463 persone in più. Le persone in terapia intensiva sono 723, con un incremento di 85 e i decessi sono 966, 76 in più, 149 i dimessi. Questi sono tutti i numeri dell’emergenza in Lombardia resi noti dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

“Non ci sono più ambulanze e quindi qualcuno dovrà aspettare tarda sera per essere trasferito in altri ospedali da quelli più sotto stress” ha continuato a spiegare, aggiungendo che finora dagli ospedali di Crema, Cremona, Lodi, Voghera, Iseo, sono stati 91 pazienti in strutture ospedaliere e 81 meno gravi in residenze socio assistenziali.

“Ogni giorno è sempre più complicato e difficile perché il livello di saturazione dei nostri presidi è estremamente alto ma il sistema sta reagendo con tutte le capacità che ha, con forza ed efficienza” ha spiegato Gallera, aggiungendo che “spostiamo e svuotiamo gli ospedali con maggiore pressione e portiamo via pazienti in altri presidi, al punto che non abbiamo più autoambulanze”. In due giorni ci sono stati 130 spostamenti e probabilmente in tanti altri Stati europei non sarebbe stato possibile.