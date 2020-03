Chissà quale parte risulta difficile da capire nel provvedimento del Governo che chiede alle persone di restare a casa nell’ambito del decreto Coronavirus Italia.

La gente evidentemente non ha capito: non bisogna uscire se non per stretta necessità. Non si deve viaggiare, come capitato di nuovo con i soliti irresponsabili che di nuovo si sono spostati dalla stazione di Milano verso le regioni del Sud a bordo di treni.

Ed in tutto il Paese la situazione Coronavirus Italia vede ancora delle persone non ascoltare le disposizioni ed anche le rassicurazioni giunte dal Governo. Infatti alcuni supermercati continuano ad essere presi d’assalto, a dispetto di quanto comunicato dal Premier, Giuseppe Conte ad inizio settimana. “I normali approvvigionamenti dei beni di prima necessità nei negozi sono garantiti. Pertanto non trovano giustificazione le scene di isteria di massa ai supermercati”.

Coronavirus Italia, ancora troppi irresponsabili violano le regole necessare

Ci sono ancora troppe persone per strada e questo rischia di aumentare la diffusione del Covid-19. “Dei comportamenti vanno migliorati”, hanno dichiarato due medici che fanno parte del gruppo di specialisti sanitari arrivato a Roma dalla Cina in questi giorni. “Da tutto questo se ne può uscire solamente rispettando in maniera rigorosa le disposizioni fornite dalle autorità italiane. Se tutti restassero a casa, il 3 aprile la situazione migliorerebbe”. Ma gli esperti cinesi, intervistati dal quotidiano ‘La Repubblica’, riscontrano altre irregolarità. “In diversi non indossano in maniera propria le mascherine protettive, alcuni non le indossano proprio o si affidano ad inutili soluzioni fai-da-te. Ed ai supermercati il divieto di restare a meno di un metro di distanza è un’altra delle misure che restano inascoltate. Se gli gnorri e gli scriteriati continuano a comportarsi di testa propria senza rispettare le regole, sarà difficile per l’Italia sperare di debellare il Coronavirus ed uscire da questa crisi sanitaria.

