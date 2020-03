Coronavirus, le previsioni dell’epidemiologo sul picco

Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fornito una previsione su un eventuale picco.

Il coronavirus continua a terrorizzare il mondo intero. Secondo i dati comunicati dalla Johns Hopkins University i casi positivi hanno superato i 150.000 a livello globale, con 5.600 decessi. Tutti i governi stanno lavorando intensamente per ridurre il contagio ma la situazione diventa sempre più allarmante. In Italia la situazione è preoccupante: il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha comunicato che il numero di casi positivi è aumentato a 17.750, con ben 1.441 vittime. Con i numeri in aumento giorno dopo giorno, è difficile fare qualsiasi previsione sul picco. Pier Luigi Lopalco, noto epidemiologo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato il suo punto di vista.

Picco coronavirus, le parole di Pier Luigi Lopalco

Pier Luigi Lopalco ha fornito il suo pensiero ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Picco? Tutto dipenderà da quanto sono state rispettate e quanto possano essere efficaci le misure applicate nei giorni scorsi”. Il governo, infatti, ha deciso di dichiarare zona rossa l’Italia intera. In questo periodo di emergenza, per potersi spostare e lasciare le proprie abitazioni, è necessario dotarsi di un’autocertificazione. La polizia può punire i trasgressori con multe salate e denunce. “Oggi stiamo iniziando a vedere casi in aumento che si sono infettati nei giorni precedenti al blocco sugli spostamenti personali. Se l’aumento inizierà a rallentare, vuol dire che il blocco sta funzionando. Se invece non rallenta, le nostre strutture sanitarie ne potrebbero risentire”. Lopalco ha anche fatto un riferimento al modello cinese: “In Cina ci sono volute sei settimane con quel livello di chiusura per rallentare l’epidemia. Tutti stavano chiusi a casa. Questo è l’unico modello di riferimento, sulla base di quello possiamo farci un’idea su cosa può succedere in Italia”. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva: le misure del governo dovrebbero iniziare a dare effetto.

