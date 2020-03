Coronavirus, l’influencer Chiara Ferragni attaccata

Coronavirus, l’influencer Chiara Ferragni in quarantena con il suo amato Fedez. Non mancano però attacchi e offese sui social

In questi giorni tutta l’Italia è in quarantena. Ma proprio tutti, anche i vip. Così l’influencer Chiara Ferragni posta sul suo profilo Instagram foto e video di come sta passando i suoi giorni a casa. La donna è super coccolata tra il marito Fedez e il suo dolce Leone. Ma molti, anche in un periodo di emergenza come questo che stiamo vivendo, non si limitano a criticare la coppia attraverso accuse e offese sui social. In una delle foto che ritraggono Chiara Ferragni in un momento di ordinaria quotidianità, a letto con Fedez e con suo figlio, c’è a chi è uscita una parola di troppo “Nessuna persona è a casa così tranquilla, truccata e contenta. STUPIDA“, si legge in uno dei commenti dell’influencer.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, le novità per accudire gli amici a 4 zampe

Coronavirus, il gesto di Chiara Ferragni

Un gesto, quello dei Ferragnez, giusto e solidale che ha lasciato l’Italia a bocca aperta. La coppia, appena dichiarata l’emergenza Covid-19, ha voluto fare la sua parte in modo attivo, aprendo una raccolta fondi per aiutare la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. In pochi giorni sono stati raccolti quasi 4 milioni da tutto il mondo, un aiuto più che concreto che ha dato il via a una raccolta fondi che ha dato il via a tante altre iniziative simili. Anche qui non sono mancate le critiche come quelle mosse da Heather Parisi per il destinatario della raccolta fondi, che non sarebbe un ospedale pubblico ma privato. Fedez ha smentito ed ha ribadito che tutto quanto il raccolto sarà donato alla parte pubblica dell’ospedale, in particolar modo alla terapia intensiva, in questi giorni particolarmente stressata a causa dell’emergenza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>#Iorestoacasa, consigli ed idee su cosa fare