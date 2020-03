Coronavirus, “Le misure stringenti stanno funzionando”

Coronavirus, la virologa Capobianchi dello Spallanzani: “Le misure stringenti stanno funzionando”. Ecco i fattori da considerare

C’è speranza in questo clima di tensione e disperazione. Dopo le misure prese dal Governo sembra che la crescita dei casi stia rallentando nelle regioni dov’è cominciata l’epidemia, ma allo stesso tempo aumenta in altre regioni. “Potremmo raggiungere anche in altre zone gli stessi numeri di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in proporzione agli abitanti – afferma la virologa Rosaria Capobianchi – La speranza di tutti è che le misure di contrasto messe in campo quando ancora c’era tempo per agire siano efficaci“. Bisogna considerare molti fattori, come la differenza tra le zone in cui il virus è iniziato e quelle che invece si trovano adesso all’inizio. Rosaria Capobianchi è la direttrice della virologia dello Spallanzani ed insieme ad una squadra di donne ha isolato il primo Coronavirus diagnosticato in Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus Italia | “Farmaco innovativo già testato | tra 10 giorni i risultati”

Coronavirus, la studio della virologa

Non c’è dubbio che il segnale di ridimensionamento del Covid-19 nel Nord Italia è incoraggiante ed apre uno spiraglio di speranza agli italiani. La virologa insieme alla sua squadra femminile hanno scoperto varie caratteristiche del virus. “Come per tutti i virus che trovano una nuova nicchia in cui espandersi, il Sars-Cov-2 presenta un’evoluzione genetica dettata da una variabilità peraltro molto contenuta – spiega – Il confronto tra le sequenze dei genomi pubblicate sui database internazionali, a partire dal 10 gennaio, quando i ricercatori cinesi di Wuhan hanno reso pubblica la prima sequenza, non mostra cambiamenti sostanziali tali da rendere il virus diverso e quindi non più riconoscibile dal sistema diagnostico”. Inoltre ribadisce che il Coronavirus è simile alla Sars del 2009, ma con una differenza: la sindrome respiratoria acuta grave si manifestava in maniera evidente e i pazienti potevano essere immediatamente isolati, così da bloccare immediatamente la diffusione.

TI POTREBBE INTERESSAERE ANCHE>>>Coronavirus news | la Cina accusa un governo straniero | “Colpa loro”