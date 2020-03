Coronavirus news, importante annuncio dal laboratorio che lavora al vaccino

In merito alla realizzazione di un vaccino per il Coronavirus, parla una equipe di studiosi che ci sta lavorando. La comunicazione è significativa.

La situazione Coronavirus news presenta un aggiornamento molto significativo che giunge da Israele. Lì una equipe di studiosi sta lavorando da settimane alla realizzazione di un vaccino che possa dimostrarsi efficace contro il virus Covid-19.

Tutto il mondo è in emergenza sanitaria o si prepara ad affrontarla, laddove il Coronavirus non è ancora arrivato con gli stessi effetti con i quali ha colpito la Cina, la Corea del Sud e l’Italia in particolare. Nella località di Ness Ziona, nei pressi di Tel Aviv, lavorano diversi scienziati. La trasmissione di Rete 4 ‘Quarto Grado’ è andata ad intervistarli ed a chiedere loro possibili news sulla situazione inerente una eventuale cura per il Coronavirus.

Coronavirus vaccino, le news da Israele fanno ben sperare

Uno di loro ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che la malattia presenta una struttura di base molto simile a quella di un altro virus già sottoposto in precedenza a studi approfonditi. Una scoperta che tra l’altro abbiamo fatto quasi per caso. Questo ci ha permesso di bruciare le tappe su alcuni aspetti. E quindi possiamo dire di trovarci già a un buon punto. Abbiamo bisogno ancora di un paio di settimane e poi potremo iniziare i preparativi necessari per poter testare quanto da noi ottenuto sull’uomo. Magari nel giro di due o tre mesi potremmo realisticamente avere un primo, vero vaccino capace di debellare il Coronavirus”. Un ottimismo che si spera possa corrispondere a realtà. Infatti altri membri della comunità scientifica internazionale temono che invece i mesi difficili potrebbero essere diversi. E sfociare anche nell’estate inoltrata.

