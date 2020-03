Coronavirus news | la Cina accusa un governo straniero | “Colpa loro”

Le ultime Coronavirus news riferiscono di una Cina assai convinta della propria estraneità in merito alla pandemia da Covid-19: “I colpevoli sono altri”.

Le ultime Coronavirus news riferiscono di una Cina davvero furiosa e sul piede di guerra. Il governo di Pechino si dice sicuro che quanto successo negli scorsi mesi in merito alla diffusione della malattia non sia da attribuire agli stessi cinesi.

La diffusione del Covid-19 sarebbe avvenuta sul territorio della Repubblica Popolare da parte di persone straniere presenti lì in quel momento per un preciso evento. I collaboratori di Xi Jinping, presidente della Cina e segretario del potente Partito Comunista locale, se la prendono con gli Stati Uniti. In settimana sono giunte le dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, il quale sostiene che i colpevoli dell’insorgere del Coronavirus sarebbero alcuni militari a stelle e strisce. Una ipotesi esposta alla Camera dei Rappresentanti con il direttore dei Centri per la prevenzione ed il controllo delle malattie.

Coronavirus news, ad ottobre ci fu un particolare evento

La Cina ha ripreso una notizia di qualche giorno fa diffusa dalla Cnn, che ha ricordato come ad ottobre 2019 parecchi militari americani avevano pernottato a Wuhan per prendere parte ai Military World Games. Wuhan è considerato l’epicentro della pandemia che poi si è diffusa nel resto del mondo nel giro di appena 3-4 mesi. Il Ministero degli Esteri cinesi ha fatto riferimento in particolare a dei militari statunitensi deceduti per quella che sembrava una comune influenza. Ma che in realtà sarebbe risultati positivi al Covid-19. Da qui la ferma convinzione di Pechino che il paziente zero sia una ‘yankee’.

La Cina chiede spiegazioni agli Usa

Ed ora è giunta anche una dichiarazione ufficiale da parte del governo cinese. “Quando è iniziato tutto con il paziente zero negli Usa? Quante persone sono state contagiate? Quali sono gli ospedali? E’ possibile che sia stato l’esercito americano a portare l’epidemia a Wuhan. Cercate di essere trasparenti! Diffondete pubblicamente i vostri dati! Gli Stati Uniti ci devono una spiegazione”.

