Sabrina Salerno, quarantena bollente: lo scatto record di likes – FOTO

Sabrina Salerno, la voce di Siamo Donne, si stava godendo il meritato successo ottenuto nuovamente grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. L’affetto della gente per strada e di chi non ha mai smesso di volerle bene. Anche per lei, purtroppo, è arrivato il momento di chiudersi in casa. Al momento Sabrina ha circa 500mila followers su Instagram, e li delizia tutti pubblicando scatti sensuali in cui sembra assolutamente una ragazzina. Sono trascorsi anni dalle uscite dei suoi successi, che sfondarono le classifiche internazionali, ma i fans non l’hanno mai dimenticata.

Ha pubblicato uno scatto su Instagram con in allegato un proverbio, una considerazione, una riflessione. Delle parole che ha cominciato a capire ora in questo periodo così difficile e complicato per il nostro Paese. “La pazienza è la virtù dei forti. Non avrei mai pensato di scrivere questa frase che solo in questo momento della mia vita sto comprendendo”.

L’incantevole Sabrina conserva il fascino che la rese famosa tanti anni fa, insieme alla sua innata simpatia e al suo talento musicale. Sebbene nello scatto la cantante sia davvero molto sensuale, in un momento così complicato i followers si sono concentrati di più sulla didascalia. Hanno trovato conforto nelle sue parole che in questo periodo sono più importanti che mai. In molti si sono aggiunti alla sua riflessione commentando il post ed esprimendo il proprio pensiero su questa quarantena forzata ma necessaria. “Capiremo tutti di più i veri valori, la famiglia e l’appartenenza”. Mai ci furono parole più giuste. Quando tutto questo sarà finito, ci abbracceremo sicuramente un po’ di più senza più darlo per scontato.