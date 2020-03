Coronavirus, solidarietà da record dei Ferragnez: partiti i lavori al San Raffaele di Milano

Chiara Ferragni è una delle influencer italiane più seguite sui social. La nativa di Cremona, insieme al marito Fedez, ama condividere dei post in cui mostra ai suoi followers le sue attività e i suoi interessi. Nei giorni scorsi, però, la coppia ha deciso di utilizzare i social per motivi molto importanti, lanciando una donazione per raccogliere fondi per rinforzare la terapia intensiva. Il progetto nato in collaborazione con l’ospedale San Raffaele serve per creare nuovi posti in terapia intensiva: con l’espandersi dell’epidemia, soprattutto nella regione Lombardia, i posti per i pazienti più gravi stanno iniziando a diminuire.

Leggi anche –> Coronavirus, Gallera lancia l’allarme: “Tra poco arriviamo ad un punto di non ritorno”

Coronavirus, i risultati della raccolta fondi dei Ferragnez

Il progetto dei Ferragnez ha avuto un grande successo. Dopo appena cinque giorni sono stati raccolti oltre 3 milioni di euro con quasi duecentomila donazioni personali. L’ospedale san Raffaele, con questi soldi, ha già avviato i lavori per una nuova terapia intensiva per contrastare l’emergenza coronavirus. Roberto Burioni, noto virologo, ha postato sui social un’immagine emblematica. La foto ci mostra come i lavori siano già iniziati. “La costruzione sta procedendo a tempo di record”, ha confermato Burioni. Una ditta bresciana sta effettuando i lavori.

Leggi anche –> Coronavirus, farmaco contro l’artrite si rivela sempre più efficace