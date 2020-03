Leonardo Pieraccioni, la verità su Laura Torrisi: “Mi vergognavo”

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. La loro è stata davvero una storia d’amore da film (letteralmente, considerando come si sono conosciuti) e dalla loro incredibile unione è nata Martina. La gioia di mamma e papà, la fortuna più grande della vita di Leonardo, così la definisce il regista. Ancora oggi i fans della coppia fanno fatica ad accettare questa rottura, ma perché si sono lasciati? Cos’è successo? Finalmente, anche se a distanza di tempo, abbiamo una risposta a questa domanda. La verità viene sempre a galla ed è stato proprio Leonardo a raccontare quello che è accaduto, e la storia d’amore che ha vissuto con Laura.

“Stavo andando in stazione per prendere il treno. In quel periodo stavo preparando il film “Una moglie bellissima”. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook e Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare. La comprai e dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: “Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista”. Io replicai: “Tipo questa, così ci facciamo portare anche il costume”.

Poi ha raccontato il periodo nero, quello della rottura. “Persone come me hanno speranza solo con le crocerossine. Alcune nostre liti le ho messe nei film: la moglie che accusa il marito di avere una stanza dei balocchi e di non averla mai portata a vedere l’aurora boreale. Quante volte Laura me lo aveva chiesto? Non stavamo più insieme da due anni e mezzo quando uscì l’intervista al suo presunto amante, era normale che lei facesse la sua vita. Io sospettavo che avesse incontrato qualcuno ma per vergogna, perché non volevo fare la figura di quello che si lascia poco dopo aver avuto una figlia, ho preferito non ufficializzare la separazione”.