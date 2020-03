Gli aiuti anti crisi da Coronavirus nella bozza del decreto

Tutti gli aiuti anti crisi da Coronavirus



Il Decreto dovrebbe contenere anche la previsione di congedi per i genitori, lavoratori dipendenti, che hanno figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole, con validità dal 5 marzo scorso. Questi congedi saranno pagati al 50% e potranno durare al massimo 15 giorni(cumulativamente fruibili da parte di entrambi i genitori).

In alternativa potrà essere richiesto un voucher baby-sitter che verrà erogato tramite il libretto famiglia Inps e che ammonterà al massimo a 600 euro (1000 per il personale sanitario).

Inoltre, sono rinviati pagamenti dei contributi Inps per il lavoro domestico: quelli in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio potranno essere pagati dopo il 10 giugno senza sanzioni o interessi.

Saranno anche sospese le rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà.

Per quanto riguarda gli autonomi la sospensione del mutuo sarà subordinata all’autocertificazione di aver perso nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. La misura dovrebbe avere effetto per 9 mesi.

Sarà introdotta la Cassa integrazione in deroga per tutti (anche micro imprese che occupano fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo) fino a nove settimane.

Inoltre sarà rafforzato anche il fondo di integrazione salariale (il Fis), che è un altro strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa, riformato recentemente nel 2015.

Previsioni per i disabili, premi per chi lavora in sede e altro ancora