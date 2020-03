Caterina Balivo | “Non dormo più con mio marito | successo qualcosa di grave”

La conduttrice televisiva Caterina Balivo confessa che da diversi giorni non passa più la notte nello stesso letto del marito. Il motivo.

La situazione Coronavirus Italia ha imposto diversi sconvolgimenti nella vita di tutti noi. Anche i palinsesti televisivi risultano del tutto scombussolati. Tra i programmi che hanno subito uno stop c’è ‘Vieni da Me’ di Caterina Balivo.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus | Caterina Balivo piange in diretta | “È terribile” FOTO

La conduttrice originaria della provincia di Napoli era apparsa in lacrime in una delle ultimissime puntate in diretta del suo talk show. Lei sente moltissimo la pesantezza di questi giorni e tanta sensibilità le ha fatto guadagnare numerosi apprezzamenti e messaggi di incoraggiamento sui social. Ora la stessa Caterina Balivo fa delle rivelazioni ad ‘Italia Si’, la trasmissione di Rai 1 condotta da Marco Liorni. Riguardano suo marito, Guido Maria Brera.

LEGGI ANCHE –> Dramma Coronavirus, nella zona rossa certi cadaveri li tengono così

Caterina Balivo: “Per colpa di quel che sta accadendo non dormo più con mio marito”

“Per via di quanto sta succedendo, io e mio marito dormiamo in letti separati. È così da 10 giorni ormai. Tra noi l’amore è sempre al massimo, nessuna crisi personale. È quanto sta succedendo al mondo in questi giorni che ci ha costretto a fare questa scelta. Non vogliamo ammalarci, evitiamo i contatti ristretti come imposto nelle linee guida dei vari enti preposti. Solo così possiamo sconfiggere il Coronavirus. Pensate quanto sarebbe tremendo se ci ammalassimo sia io che mio marito. Non possiamo permettercelo, in nome dei nostri figli. I nonni purtroppo sono lontani”. Una situazione davvero pesante, che riguarda molti altri italiani. Purtroppo la situazione resta sempre critica e ci sarà bisogno di altri sacrifici da parte di tutti noi per cercare di uscirne fuori quanto prima.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, e il Regno Unito ancora non si arrende