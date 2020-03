Coronavirus, i medici di Napoli: “Siamo davanti a una bomba”

Coronavirus, la testimonianza dei medici degli ospedali di Napoli in prima linea contro l’emergenza: grande preoccupazione per la malattia

Dopo l’esplosione nelle regioni del Nord Italia, il coronavirus sta aumentando contagi e vittime anche al Meridione. Testimonianze cariche di preoccupazione arrivano da Napoli, dove per il momento l’emergenza non ha raggiunto ancora livelli elevati di guardia, ma di certo il trend non è particolarmente incoraggiante. Il ‘Mattino’, quotidiano della città, ha raccolto i pareri di alcuni dei medici impegnati in prima linea per fronteggiare la pandemia. Diversi di loro hanno contratto la malattia, risultando positivi al Covid-19. Una casistica, purtroppo, in aumento.

Uno dei primari contagiati, a casa con i sintomi, ha sentenziato: “E’ come essere di fronte ad una bomba atomica in costume da bagno, ci sentiamo disarmati”. Un nuovo caso è stato accertato al Cardarelli, uno degli ospedali della zona collinare del capoluogo campano. Il responsabile della Cardiologia riabilitativa ha chiesto l’intervento del 118 a casa, ma non c’è stato bisogno di ricovero. Qualche colpo di tosse e qualche linea di febbre, sufficiente però per stabilirne la positività. Procedura di sorveglianza per tutto il personale del reparto e procedure di sanificazione dei locali, per evitare l’ulteriore diffusione del contagio. Non è stato effettuato però il tampone sulle persone venute a contatto con il medico contagiato, in caso di assenza di sintomi. Su questo, tutti i sindacati medici chiedono al governatore della Regione Campania, De Luca, di intervenire.

