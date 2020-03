Coronavirus, il medico cinese: “Ne stiamo uscendo, ce la farete anche voi”

Il medico cinese Dai Yun si dice ottimista sul fatto che l’Italia riesca a uscire dall’emergenza Coronavirus purché si seguano le indicazioni del Governo

Secondo quanto riferisce Dai Yun, oncologo che lavora allo Shaanxi Provincial People Hospital di Xi’an, l’emergenza Coronavirus in Italia potrà essere superata, purché si seguano tutte le misure a tutela della salute.

Il medico cinese dichiara ai microfoni di Alessia Iselle di ‘Estreme Conseguenze‘ che molte persone nella provincia di Hubei, dove è Wuhan, epicentro del Coronavirus, ed anche il resto della Cina sono state attente a seguire alla lettera i provvedimenti del governo e le indicazioni dei medici. Il dottore ne è certo. “Noi ne stiamo uscendo, ce la farete anche voi“.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, “lasciate le scarpe fuori di casa”: l’audio che circola su Whatsapp

Coronavirus Italia, il medico cinese Dai Yun: “Seguite le indicazioni, potete farcela anche voi”

Allo stesso tempo l’esperto afferma. “I medici godono grande considerazione in Cina e il rapporto tra cittadini e Governo in ambito di salute pubblica è di assoluta fiducia. Il senso di rispetto verso la collettività è radicato nella nostra cultura dai tempi di Confucio e questo di sicuro ci ha aiutati a rispondere prontamente alle restrizioni dando così il nostro contributo di singoli cittadini alla riuscita del contenimento“.

I canali di informazione hanno funzionato in maniera piuttosto corretta, pur non mancando le cosiddette “fake news”. A Xi’an le scuole restano ancora ancora chiuse. Non lavorano a pieno regime nemmeno la gran parte di ristoranti e caffè, i quali “fanno ancora solo servizio di consegne a domicilio. Tutti usiamo la mascherina e teniamo le distanze“. La Cina sembra essere indirizzata a uscire dall’emergenza. Il medico lancia quindi un appello all’Italia: “Seguite le indicazioni, potete farcela anche voi“.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, Germania blocca ragazza da operare per pandemia