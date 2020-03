La conduttrice del programma “Chi l’ha visto?” sta bene ma è in isolamento da 5 giorni dopo aver ospitato il viceministro Sileri risultato positivo al coronavirus

Anche Federica Sciarelli è in isolamento come previsto dalle norme per prevenire la diffusione del coronavirus. Lo rivela Fanpage.it che spiega che la conduttrice di “Chi l’ha visto?”, il programma di Rai3, sarebbe già da 5 giorni chiusa in casa per la quarantena. Sta bene, spiega il giornale, e non ha sintomi ma la Rai ha voluto prendere tutte le precauzioni del caso.

Il motivo dell’isolamento? La presenza di Pierpaolo Sileri, vice-ministro alla Salute, risultato positivo al Covid-19, che era stato ospite, mercoledì scorso, nello studio della trasmissione condotta dalla Sciarelli. La conduttrice ha però condotto anche uno speciale, dedicato proprio all’emergenza Coronavirus venerdì sera.

Per la prevenzione di tutti, insieme a Federica Sciarelli, in isolamento ci sarebbe anche tutta la redazione del programma di Rai 3, secondo le indiscrezioni raccontate da Fanpage.it.

Programma sospeso dunque? Per il momento non ci sono ancora notizie da parte della Rai.

Anche la televisione fa i conti con l’emergenza Coronavirus. Gli studi si svuotano del pubblico, i palinsesti vengono modificati, pochi ospiti in studio e anche pochi tecnici, con le dovute precauzioni a lavoro. Cosa ne sarà di “Chi l’ha visto?” ancora non lo sappiamo.

Coronavirus, la Rai fa i conti con l’emergenza

Lo scontro con il possibile contagio da coronavirus per la Rai non è nuovo. La Sciarelli non è, infatti, la prima conduttrice a rischio. È già successo nelle scorse settimane con il programma di Porta a Porta, in onda in seconda serata su Rai1. Bruno Vespa, infatti, aveva ospitato nel suo studio Nicola Zingaretti che qualche giorno dopo la sua ospitata ha dichiarato di essere risultato positivo al tampone.

Per la trasmissione è arrivata così una sospensione cautelativa di 15 giorni. Vedremo se l’azienda deciderà la stessa cosa per “Chi l’ha visto?”. Al momento non c’è nessuna specifica a riguardo.

Bruno Vespa dal canto suo non ha nascosto di essere contrario alla temporanea sospensione del suo programma di approfondimento. Il giornalista ha infatti parlato di “misura gravissima e pretestuosa”. La risposta della Rai non si è fatta attendere. I vertici del servizio pubblico hanno specificato che la scelta ha un carattere prudenziale parlando di “fiducia totale” nei confronti del conduttore.

