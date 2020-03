Coronavirus, dati allarmanti in Italia: il tasso di mortalità del nuovo Covid-19 in Lombardia è molto più altro rispetto ad altre parti: ecco il pensiero di Burioni.

Il coronavirus continua ad espandersi con estrema velocità e la situazione in Lombardia continua ad aggravarsi. Nella regione settentrionale dell’Italia, infatti, i casi positivi al nuovo Covid-19 continuano ad aumentare notevolmente giorno dopo giorno. I malati aumentano, così come i casi gravi: di conseguenza cresce la pressione sul sistema sanitario lombardo e diminuiscono i posti per la terapia intensiva. In poche parole, una situazione alquanto drammatica. Come se non bastasse, i numeri continuano ad allarmare. Il tasso di mortalità in Lombardia, rispetto ad altre zone italiane e del mondo, è molto più alto. Qualche giorno fa il tasso di mortalità nella regione era pari all’8,2%, oggi intorno al 7,2%. Una percentuale spaventosa che alimenta la paura nella popolazione. Per dare un’idea, gli esperti hanno confermato che il tasso di mortalità del coronavirus ruota intorno all’1% e ad un massimo del 3%. Roberto Burioni ha affrontato la tematica e ha provato a far chiarezza sullo spaventoso tasso di mortalità della Lombardia.

Coronavirus, tasso di mortalità della Lombardia: Burioni fa chiarezza

Roberto Burioni ha spiegato che il virus non è più cattivo in Italia, e in modo particolare in Lombardia. Il noto virologo ha fornito un esempio mettendo a confronto il caso Lombardia e il caso Veneto, le due regioni italiane più colpite dal nuovo virus. “Dal punto di vista quantitativo le due regioni non sono molto lontane: sono le due che hanno fatto il maggior numero di tamponi in Italia (32.700 in Lombardia e 25.700 in Veneto”. Stupisce la percentuale dei positivi: 30% in Lombardia e 6% in Veneto. L’infezione è molto più diffusa nella prima regione e c’è un maggior numero di tamponi sui pazienti più gravi. Quindi il numero di casi in Lombardia è probabilmente molto maggiore, e verosimilmente la letalità nelle due regioni è simile: quello che è diverso è il numero di pazienti infettati che viene rilevato”. Burioni ha nuovamente scritto su Medical Facts l’invito alla popolazione di restare a casa per rallentare il contagio.

